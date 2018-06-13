Beşiktaş Rafael Da Silva'ya 3 yıllık imza attıracak!

Beşiktaş, yeni sağ bekini Fransa’dan transfer etmeye hazırlanıyor.
Siyah Beyazlılar, Olympique Lyon’dan Rafael Da Silva için Fransız kulübü ile anlaşmaya çok yaklaştı.
1 haftadır süren görüşmelerin ardından iki kulüp 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında uzlaşma sağladı. Anlaşma detaylarının sonuca bağlanmasının ardından transferin açıklanması bekleniyor.
Beşikaş’ın teklifini kabul eden 27 yaşındaki sağ bek ile de, 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kariyerine Brezilya’nın Fluminense takımında başlayan Rafael, 2008-2015 yılları arasında Manchester United forması giydi. 2015’te Lyon’a transfer olan Brezilyalı sağ bek, son 3 sezondur Fransız ekibinin kadrosunda yer alıyor.
Brezilya milli takımında 2 kez görev yapan Rafael, geride kalan sezon Lyon forması ile çıktığı 31 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.
(NTV)
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