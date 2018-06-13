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Beşiktaş Rafael Da Silva'ya 3 yıllık imza attıracak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Rafael Da Silva’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah Beyazlılar, Brezilyalı futbolcunun kulübü Lyon ile anlaşma aşamasına geldi. Rafael Da Silva ile anlaşan Beşiktaş, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş Rafael Da Silva'ya 3 yıllık imza attıracak!

Beşiktaş, yeni sağ bekini Fransa’dan transfer etmeye hazırlanıyor.

Siyah Beyazlılar, Olympique Lyon’dan Rafael Da Silva için Fransız kulübü ile anlaşmaya çok yaklaştı.

1 haftadır süren görüşmelerin ardından iki kulüp 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında uzlaşma sağladı. Anlaşma detaylarının sonuca bağlanmasının ardından transferin açıklanması bekleniyor.

Beşikaş’ın teklifini kabul eden 27 yaşındaki sağ bek ile de, 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kariyerine Brezilya’nın Fluminense takımında başlayan Rafael, 2008-2015 yılları arasında Manchester United forması giydi. 2015’te Lyon’a transfer olan Brezilyalı sağ bek, son 3 sezondur Fransız ekibinin kadrosunda yer alıyor.

Brezilya milli takımında 2 kez görev yapan Rafael, geride kalan sezon Lyon forması ile çıktığı 31 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

(NTV)

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Anahtar Kelimeler:
Rafael da Silva Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
haram zıkkım olsun inşallah olmaz bjk yatırımcısının çaldıgı paraları yerine koysun 7tl 2düşün bir hissse yok yatacak yerin yok fikret orman
çöpe atılan bi para daha,adam olmaz bu yavşa..lar.
hoşgeldin zalım.
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