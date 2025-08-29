SPOR

Beşiktaş resmen açıkladı! Al Musrati Hellas Verona'ya kiralandı

Beşiktaş Kulübü, Libyalı orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'yi İtalya'nın Hellas Verona takımına kiraladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona'nın 7 milyon avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Portekiz'in Braga takımından Şubat 2024'te transfer edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı kulübe maliyeti (kiralama ve bonservis ücreti) 12 milyon avro oldu. Libyalı futbolcu, Beşiktaş'ta 38 resmi müsabakada 3 gol sevinci yaşadı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

