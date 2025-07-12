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Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü için dev hazırlık... İstanbul'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaşırken Siyah-Beyazlılar yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş saatini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü için dev hazırlık... İstanbul'a geliş saati belli oldu
Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Orkun Kökçü transferiyle bombayı patlatmış ve taraftarını sevindirmişti. Kökçü için özel bir imza töreni düzenleyecek olan Siyah-Beyazlılar hazırlıklara başladı.

GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI

Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü için dev hazırlık... İstanbul a geliş saati belli oldu 1

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, saat 08.15'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti ve 12:15'te Hollanda'ya ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." denildi.

12 GOL 11 ASİST

Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü için dev hazırlık... İstanbul a geliş saati belli oldu 2

Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.

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