Beşiktaş - Rio Ave maçı ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Vodafone Park'ta Rio Ave'yi konuk edecek. Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için bugünkü karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş - Rio Ave maçının canlı anlatımı haberimizde...
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven
Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipte Augusto, Lucas Piazon, Geraldes, Carlos Mane, Bruno Moreira
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak. Mücadele D-Smart 20. kanaldan yayınlanacak.
Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın yokluğunda takımın başında olan Murat Şahin, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Şahin, yarınki maçta N’Koudou, Atiba ve Josef de Souza’nın yer alamayacağını söyledi.
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