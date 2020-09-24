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Beşiktaş - Rio Ave maçı ilk 11'leri belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.09.2020 19:11 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesi tek maç üzerinden bugün İstanbul’da, Vodafone Park Stadı’nda oynanacak. Beşiktaş - Rio Ave maçının canlı anlatımını da haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş - Rio Ave maçı ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Vodafone Park'ta Rio Ave'yi konuk edecek. Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için bugünkü karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş - Rio Ave maçının canlı anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipte Augusto, Lucas Piazon, Geraldes, Carlos Mane, Bruno Moreira

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak. Mücadele D-Smart 20. kanaldan yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK

Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın yokluğunda takımın başında olan Murat Şahin, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Şahin, yarınki maçta N’Koudou, Atiba ve Josef de Souza’nın yer alamayacağını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Rio Ave 0.5 üstü 100 lira ateşlendi.
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