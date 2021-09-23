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Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldı! İşte maliyeti

23.09.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini aldı.

Beşiktaş, Rosier'in bonservisini aldı! İşte maliyeti

Beşiktaş'ın Rosier için Sporting'e 4.8 milyon Euro ödeme yaptığı açıkladı. Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Valentin Rosier
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
işallah bi lens vakası daha olmaz bonservisini alınca heryerleri ayrı oynuyor
harika

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