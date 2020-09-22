Beşiktaş, Ryan Babel'i geri çevirdi!

Galatasaray'da kadro planlaması içerisinde düşünülmeyen ve kendisine takım araması iletilen Ryan Babel için sürpriz bir proje daha gündeme geldi.
Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik patron Sergen Yalçın'dan veto geldi.
Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.
Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı. (Sporx)
Yeni transfer Etebo'yu Scott Piri'ye havale etti
Koita kadro dışı kaldı? Transfer mi oluyor?
Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Novak ve Mert Hakan'ın ilk heyecanı
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Vida ve Meljnak'a milli davet
Galatasaray'ın gündemindeki dünya yıldızına sevindiren haber!
Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 isim
Vedat Muriç'e koronavirüs şoku! Test sonucu...
Genç yıldız için resmi transfer teklifi
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Fenerbahçe istiyordu... Zahavi'nin yeni takımı herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum