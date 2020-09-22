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Beşiktaş, Ryan Babel'i geri çevirdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanması gündemde olan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro olan maaşından dolayı veto etti.

Beşiktaş, Ryan Babel'i geri çevirdi!

Galatasaray'da kadro planlaması içerisinde düşünülmeyen ve kendisine takım araması iletilen Ryan Babel için sürpriz bir proje daha gündeme geldi.

Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik patron Sergen Yalçın'dan veto geldi.

Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.

Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı. (Sporx)

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