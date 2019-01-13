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Beşiktaş, Ryan Babel için Fulham'la 2 milyon euroya anlaştı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ekibi ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Ryan Babel için Fulham ile 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Ryan Babel için Fulham'la 2 milyon euroya anlaştı!

Beşiktaş'ta ikinci yarı öncesinde Ryan Babel ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı takımın Hollandalı yıldızı Babel'in transferi için İngiltere premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma sağlandı.

Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Babel ile yeni kontrat için anlaşamayınca, Fulham'ın teklifini değerlendirme kararı aldı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Sezon başından bu yana performansı eleştirilen ve yaptıklarıyla olay adam haline gelen Babel için 2 milyon euroluk teklif kabul edildi. Ryan Babel de İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.

Hem Fulham'ın hem de Beşiktaş'ın Babel transferini kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımda Ryan Babel'in ayrılmasının ardından sol kanat bölgesine yeni transfer yapılması bekleniyor.

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