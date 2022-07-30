Beşiktaş - Sampdoria maçında sahalarda ender görülen gol! Kamera bile yetişemedi...

Yeni sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, taraftarı önündeki ilk maçına Sampdoria karşısında çıktı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada çok ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin ilk yarısında öne geçen Sampdoria'nın attığı gol, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Beşiktaş'ın Sampdoria'yı konuk ettiği maçın 37. dakikasında sahalarda ender görülen bir an meydana geldi.

ORTA SAHADAN ATTI

İtalyan ekibinin hücum oyuncusu Sabiri, takımının kazandığı topa orta sahadan yaptığı vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nu mağlup etti.

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI

Bu golle 1-0 öne geçen Sampdoria takımı büyük bir sevinç yaşarken, stadyumda maçı izleyen taraftarlar topun ağlarda olmasını şaşkınlıkla karşıladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş taraftarları, golün ardından kaleci Ersin Destanoğlu'na sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.



