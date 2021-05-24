Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri

İngiliz Ekibi Chelsea’nin Premier Ligi 4. tamamlaması, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne eleme oynamadan katılması anlamına geliyordu. Chelsea’nin Premier Lig’de ilk dörde girmemesi durumunda; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynayarak başlayacaktı…
Chelsea'nin Premier Lig'de sezonu 4. sırada tamamlamasıyla Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmesi kesinleşti.
Chelsea’nin ligi dördüncü bitirmesiyle Şampiyonlar Ligi'nin kazananı fark etmeksizin Beşiktaş, gelecek sezon grup etabına katılma hakkı elde etti.
BEŞİKTAŞ’A DEV GELİR
Chelsea’nin 4. sırada kalması ve Şampiyonlar Ligi bileti alması ile birlikte Beşiktaş’ın ön eleme oynamadan Devler Ligi’ne direkt grup aşamasından katılması kesinleşti. Beşiktaş, bu sayede yaklaşık 30 milyon avroyu doğrudan kasasına koyacak. Ayrıca, Leicester City’yi yenen Tottenham, sezonu 7. sırada bitirerek, Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Liverpool da kendi evinde ağırladığı Crystal Palace’ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılan diğer ekip oldu.
Premier Lig’de gecenin sonuçları:
Aston Villa 2-1 Chelsea
Arsenal 2-0 Brighton
Leeds United 3-1 West Bromwich
Fulham 0-2 Newcastle
Liverpool 2-0 Crystal Palace
Leicester City 2-4 Tottenham
Sheffield United 1-0 Burnley
Manchester City 5-0 Everton
Wolverhampton 1-2 Manchester United
West Ham United 3-0 Southampton
Ayrıca, İngiltere’nin köklü takımlarından Arsenal, son maçında Brighton’ı 2-0 yenmesine karşın sezonu 8. sırada tamamladı ve Avrupa trenini kaçırdı. West Ham United ve Leicester City, Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan ekipler oldu.
Atletico Madrid (1. torba)
Manchester City (1. torba)
Bayern Münih (1. torba)
Inter (1. torba)
Lille (1. torba)
Sporting (1. torba)
Real Madrid (2. torba)
Barcelona (2. torba)
Juventus (2. torba)
PSG (2. torba)
Liverpool (2. torba)
Sevilla (2. torba)
Chelsea (1 veya 2. torba)
Manchester United (1 veya 2. torba)
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