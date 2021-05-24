Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri

İngiliz Ekibi Chelsea’nin Premier Ligi 4. tamamlaması, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne eleme oynamadan katılması anlamına geliyordu. Chelsea’nin Premier Lig’de ilk dörde girmemesi durumunda; Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynayarak başlayacaktı…

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DİREKT KATILACAK MI?

Chelsea'nin Premier Lig'de sezonu 4. sırada tamamlamasıyla Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmesi kesinleşti.

Chelsea’nin ligi dördüncü bitirmesiyle Şampiyonlar Ligi'nin kazananı fark etmeksizin Beşiktaş, gelecek sezon grup etabına katılma hakkı elde etti.

BEŞİKTAŞ’A DEV GELİR

Chelsea’nin 4. sırada kalması ve Şampiyonlar Ligi bileti alması ile birlikte Beşiktaş’ın ön eleme oynamadan Devler Ligi’ne direkt grup aşamasından katılması kesinleşti. Beşiktaş, bu sayede yaklaşık 30 milyon avroyu doğrudan kasasına koyacak. Ayrıca, Leicester City’yi yenen Tottenham, sezonu 7. sırada bitirerek, Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Liverpool da kendi evinde ağırladığı Crystal Palace’ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’ne katılan diğer ekip oldu.