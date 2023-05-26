Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak mı? Tepki çeken iddiaya ilk açıklama geldi...

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle gelmişti. Siyah-Beyazlılar, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini istemişti.

"BU LİGİN BU ŞEKİLDE TESCİLİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini talep etti. Ahmet Nur Çebi daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI İDDİASI

Siyah-beyazlı yöneticiler, TFF'nin aldığı bu karara tepki olarak, sembolik şekilde ufak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştireceği iddia edilmişti. Bu iddia sosyal medyada Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti ve Beşiktaş yöneticilerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şampiyonluk gibi bir şeyin kutlanmayacağını, sadece taraftarlarla futbolcuların bütünleşmesi için bir gece organize edileceği söylendi.



