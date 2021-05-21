Beşiktaş Şampiyonluk kutlamasında sahne alan Aynur Aydın'dan eleştirilere olay cevap!

Aynur Aydın sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık verdi. Kendisi hakkında bir magazin programında küçümseyici konuşulduğunu düşünen Aynur Aydın bunun altına kalmayarak gerekli yanıtı verdi. İşte, detaylar...

AYNUR AYDIN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Aynur Aydın bir magazin programı yorumcularının kendisi hakkında söylediklerine yanıt verdi. Yaptığı paylaşımda üsluptan yakınan Aynur Aydın ayrıca bir ödülünü göstererek "Allah inşallah size de nasip eder" dedi. Ünlü şarkıcıya Twitter üzerinden kısa sürede binlerce destek yağdı.

Öte yandan; sahne görüntülerini paylaşan Aynur Aydın fotoğrafının altına şu notu düştü:

Dünden beri gelen tüm güzel mesajlarinin nerdeyse hepsini okudum utandım, mutlu oldum, mahcup oldum. Tüm duyguları yaşadım. Populer olmak güzel kabul, ama sevilmek çok daha güzel ❤️ En önemlisi #beşiktaş lı olan olmayan herkes o kadar güzel şeyler yazmış ki, herkese burdan koçaman tsk. Sizde iyiki varsınız ❤️

Aydın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Bugün bir magazin programinda yorumcularının hakkımda asılsız iftiraları öyle güzel bir kutlamaya gölge düşürmekten başka bir niyet taşımıyor. Üstelik bana ithafen böyle alaycı ve hor gören bir tavırla... yakışmadı" sözlerini paylaştı.





