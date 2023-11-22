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Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

22.11.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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