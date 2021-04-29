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Beşiktaş santrforsuz da kazanıyor

29.04.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bitime dört hafta kala şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. Bu galibiyetle puanını 78'e çıkartan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin maçlarına bakmaksızın kalan 4 maçta 9 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş santrforsuz da kazanıyor

Siyah-beyazlılar, zor geçmesi beklenen Çaykur Rizespor karşılaşmasının 80 dakikasında kusursuz bir oyun sergilerken son 10 dakikada 2 gol yiyerek taraftarlarına adeta ecel terleri döktürdü.

Maça fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Rizespor'u sahasına hapsederek peş peşe pozisyonlara girdi ve 3 gol attı. Bu gollerden ikisi VAR tarafından iptal edilen siyah-beyazlılar, 2. yarının 35 dakikasında da üstün oyununu sürdürdü ve maçı kazanacak skor avantajını elde etti.

SANTRFORSUZ DA KAZANIYOR

Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın zor kazanacağı ve hatta puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.

Önce Cenk ardından Aboubakar ve Larin'in sakatlanmasıyla ligin son bölümüne santrforsuz giren Beşiktaş, sakatların yerlerine oynayan futbolcuların müthiş performanslarıyla takım olma farkını ortaya koydu ve iki maçta 6 gol atarak 6 puan kazandı.

Kayseri ve Rize maçlarında santrforda oyanayan Gökhan Töre, Rize'de 2. golü atarken futboluyla büyük beğeni topladı. Geçen sezondan bu yana eleştirilerin odağında olan N'Koudou ise adeta şov yaparak Kayserispor'a 2, Rizespor'a da 1 gol atarak iki maçta kazanılan 6 puanda önemli bir paya sahip oldu.

RACHİD GHEZZAL BÜYÜLÜYOR

Beşiktaş'ta futbol hayatının en parlak dönemini yaşayan Rachid Ghezzal ise kendisi için ayrı bir paragraf açılmasını sonuna kadar hak eden bir futbolcu olarak öne çıkıyor. İlk golde attığı çalımlar ve yaptığı asistle seyreden herkesin gözlerinin pasını silen Ghezzal, Beşiktaş'ın vazgeçilmezi oldu. İkinci devrede yine bildik ama muhteşem olan golünü bir kez daha atan Ghezzal, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazandıran 3 futbolcudan biri oldu.

Dün verdiği gol pasıyla asist sayısını 16'ya çıkartan Cezayirli futbolcu ligin asist kralılığına en önemli aday konumunda. Bu arada 5 gol atan Ghezzal penaltı haricindeki 4 golü de ceza sahasının dışından attı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BEŞİKTAŞsantraforsuz kazanıyor renkliler ağlıyor:))))renklıler sergene konusacanıza kendıı teknık dırektorlerınıze konusun zıra sergenın elındekı kadro onlarda olsaydı ılk 5e girerlerdi camur atmayı bırakın KRALIalkıslayın zıra biz oyle yapıyoruz helal sana KRAL

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