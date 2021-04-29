Beşiktaş santrforsuz da kazanıyor

Siyah-beyazlılar, zor geçmesi beklenen Çaykur Rizespor karşılaşmasının 80 dakikasında kusursuz bir oyun sergilerken son 10 dakikada 2 gol yiyerek taraftarlarına adeta ecel terleri döktürdü.

Maça fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Rizespor'u sahasına hapsederek peş peşe pozisyonlara girdi ve 3 gol attı. Bu gollerden ikisi VAR tarafından iptal edilen siyah-beyazlılar, 2. yarının 35 dakikasında da üstün oyununu sürdürdü ve maçı kazanacak skor avantajını elde etti.

SANTRFORSUZ DA KAZANIYOR

Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın zor kazanacağı ve hatta puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.

Önce Cenk ardından Aboubakar ve Larin'in sakatlanmasıyla ligin son bölümüne santrforsuz giren Beşiktaş, sakatların yerlerine oynayan futbolcuların müthiş performanslarıyla takım olma farkını ortaya koydu ve iki maçta 6 gol atarak 6 puan kazandı.

Kayseri ve Rize maçlarında santrforda oyanayan Gökhan Töre, Rize'de 2. golü atarken futboluyla büyük beğeni topladı. Geçen sezondan bu yana eleştirilerin odağında olan N'Koudou ise adeta şov yaparak Kayserispor'a 2, Rizespor'a da 1 gol atarak iki maçta kazanılan 6 puanda önemli bir paya sahip oldu.