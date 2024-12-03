Beşiktaş seçime gidiyor! Hüseyin Yücel, olağanüstü kongre kararını resmen açıkladı!

Hasan Arat'ın Beşiktaş Başkanlığından istifa etmesinin ardından görevi devralan Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından olağanüstü seçim kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından Hüseyin Yücel, Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN ERKEN SEÇİM KARARI

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim 30 gün içinde yapılacak. Adaylara verilecek bu süre içinde tüm hazırlıklar tamamlanacak ve Beşiktaş yeni başkanını seçecek.

"GÜYA OPERASYON ÇEKMİŞİZ"

Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, “Ne darbeciliğimiz kaldı ne koltuk sevdalısı olduğumuz. Güya biz 4-5 arkadaş bir araya gelip operasyon çekmişiz. Saçma sapan haberler. Biz sadece Beşiktaş’ı yalnız bırakmak istemedik!” şeklinde konuşmasına başladı.

"OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDIK"

"Tarihi bir karar aldığımızı düşünüyorum ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Olağanüstü kongre kararı almış bulunuyoruz. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık."

"OLAĞANÜSTÜ KONGREDE ADAYIM"

"Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var."