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Beşiktaş – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ile Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Slovakya kampını tamamladıktan sonra Avusturya'ya geçen Beşiktaş, burada 4 hazırlık maçı yapacak. Bu maçlardan ilki de Ukrayna'nın güçlü takımlarından Shakhtar Donetsk. Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı öncesinde iki hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ile ayrıldı. Peki Beşiktaş – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Shakhtar maçını yayınlayan kanallar...

Beşiktaş – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı ile Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Slovokya kampında iki hazırlık maçı yapan Beşiktaş, Avusturya'daki kampına dün girdi. Hazırlıklarını Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, daha önce oynadığı iki hazırlık maçında 4-1 ve 1-1 gibi skorlarla ayrılmıştı. Beşiktaş'ın bu sefer rakibi Ukrayna'nın güçlü takımı Shakhtar Donetsk. Beşiktaş – Shaktar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Slovokya kampında sonra iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya’da bir araya geldi. 20 Temmuz Cuma gününe kadar Ehrenhausen kasabasında kamp yapacak olan Beşiktaş, burada 4 hazırlık karşılaşması yapacak. Bu akşam 18.00'da oynanacak Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı D-Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayınlanacak. Ayrıca bu maçı Sport TV3 kanalı da yayınlayacak. Beşiktaş'ın diğer hazırlık maçları programı şu şekilde;

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

12 Temmuz Perşembe
Beşiktaş – Shakhtar Donetsk 18.00 Smart Spor

15 Temmuz Pazar
Beşiktaş – CSKA Moskova 15.00 Smart Spor

17 Temmuz Salı
Beşiktaş – Reading 20.00 Smart Spor

20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar 19.00 Smart Spor

BEŞİKTAŞ'TA İLHAN MANSIZ VE GUTİ AÇIKLANDI!

Beşiktaş'ta Guti Hernandez ve İlhan Mansız dönemi resmen başladı. Yardımcı antrenörlüğe getirilen İspanyol futbol adamı Guti, Avusturya kampına katıldı. İspanyol efsane 1 hafta önce La Liga devi Real Madrid'e teşekkür etmiş ve birkaç gün içinde Beşiktaş'taki görevine başlayacağını bizzat ilan etmişti. Diğer yardımcı antrenör İlhan Mansız da siyah-beyazlıların Avusturya kampına katıldı.

Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kıran fakat ligde istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, yeniden şampiyonluk hesapları yapıyor. Beşiktaş'ın 2018-19 sezonu yaz transfer döneminde gelen ve giden oyuncular...

GELENLER: Güven Yalçın, Dorukhan Toköz
GİDENLER: Dusko Tosic, Pedro Franco, Denys Boyko, Talisca, Atınç Nukan (Kiralıktan döndü)

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Guti: Teknik adamlık için Beşiktaş benim için iyi bir fırsatGuti: Teknik adamlık için Beşiktaş benim için iyi bir fırsat
Şenol Güneş: Babel giderse Messi ve Suarez'i istediğimi başkana söyledimŞenol Güneş: Babel giderse Messi ve Suarez'i istediğimi başkana söyledim
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