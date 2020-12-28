Beşiktaş - Sivasspor maçı muhtemel ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu. Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.
Beşiktaş'ta pazartesi günkü karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da pazartesi günkü mücadelede oynayamayacak. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.
Beşiktaş
Ersin
Rosier
Welinton
Vida
Rıdvan
Dorukhan
Atiba
Mensah
Ghezzal
N'Koudou
Larin (Güven Yalçın)
Sivasspor
Samassa
Goiano
Appindangoye
Caner
Uğur
Caludemir
Erdoğan
Fajr
Hakan
Max Gradel
Yatabare (Kayode)
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