Beşiktaş - Sivasspor maçı muhtemel ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

SON DURUM

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu. Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta pazartesi günkü karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da pazartesi günkü mücadelede oynayamayacak. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş

Ersin

Rosier

Welinton

Vida

Rıdvan

Dorukhan

Atiba

Mensah

Ghezzal

N'Koudou

Larin (Güven Yalçın)

Sivasspor

Samassa

Goiano

Appindangoye

Caner

Uğur

Caludemir

Erdoğan

Fajr

Hakan

Max Gradel

Yatabare (Kayode)

