BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI! Süper Lig Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Beşiktaş Sivasspor maçı son düdüğün çalınmasıyla sona erdi. Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmayı Hakem Zorbay Küçük yönetti. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman oldu. Beşiktaş Sivasspor maçı ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Beşiktaş Sivasspor maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Sivasspor maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 19.15'te başladı.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sivasspor maçı canlı olarak BeIN Sports'ta ekrana geldi.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş 11'leri: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

Sivasspor 11'leri: Ali, Uğur, Appindangoye, Caner, Murat, Charisis, N’Jie, Emrah, Yunus, Gerson, Samu



