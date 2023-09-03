BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI! Süper Lig Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Beşiktaş Sivasspor maçı son düdüğün çalınmasıyla sona erdi. Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmayı Hakem Zorbay Küçük yönetti. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman oldu. Beşiktaş Sivasspor maçı ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Beşiktaş Sivasspor maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...
Beşiktaş Sivasspor maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 19.15'te başladı.
Beşiktaş Sivasspor maçı canlı olarak BeIN Sports'ta ekrana geldi.
Beşiktaş 11'leri: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar
Sivasspor 11'leri: Ali, Uğur, Appindangoye, Caner, Murat, Charisis, N’Jie, Emrah, Yunus, Gerson, Samu