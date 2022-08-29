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Beşiktaş - Sivasspor maçında sürpriz misafir! Domenec Torrent'in Türkiye'ye geliş sebebi ortaya çıktı! Meğer bu yüzdenmiş...

29.08.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Siyah - beyazlı taraftarların tıklım tıklım doldurduğu Vodafone Park'ta sürpriz bir misafir yer aldı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, iki takım arasındaki karşılaşmayı izleyen isimler arasında bulundu. Torrent'in Türkiye'ye geliş sebebi ise ortaya çıktı. İspanyol çalıştırıcının adı bir süredir Sivasspor ile anılıyordu...

Beşiktaş - Sivasspor maçında sürpriz misafir! Domenec Torrent'in Türkiye'ye geliş sebebi ortaya çıktı! Meğer bu yüzdenmiş...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Siyah - beyazlıların yeni transferi Dele Alli'nin ilk 11'de başladığı karşılaşmaya Beşiktaş taraftarları büyük ilgi gösterdi.

TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM

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Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Sivasspor maçını izleyenler arasında sürpriz bir isim yer aldı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, yardımcılarıyla birlikte müsabakayı stadyumda takip etti. İspanyol çalıştırıcının Türkiye'ye geliş sebebi ise ortaya çıktı.

SİVASSPOR İLE ANILIYORDU

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Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı iddia edilmiş ve gündeme Domenec Torrent ismi gelmişti.

FLAŞ İDDİA

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Torrent'in Sivasspor'un Beşiktaş'a karşı alacağı bir mağlubiyet sonrası Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçeceği öne sürüldü. Deneyimli teknik direktörün bu sebeple Sivasspor'u canlı olarak stadyumda izlediği iddia edildi.

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