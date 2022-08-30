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Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

30.08.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Wout Weghorst: "Beşiktaş'ta bu sezon oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta golcü oyuncu Wout Weghorst, takıma geldiğinden beri en iyi ilk yarıyı oynadıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Weghorst, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Harika bir maç çıkardıklarını vurgulayan Weghorst, "Beşiktaş'ta bu sezon oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık takım olarak. 60. dakikaya kadar kaliteli, iyi oyun oynadık ve goller bulduk. 60'tan sonra biraz düştük. Bu son 30 dakikayı daha iyiye getirmeliyiz. Çok iyi maçtı, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Son 2 haftada 2 gol attığını hatırlatan Hollandalı futbolcu, şöyle devam etti:

"Takımıma yardımcı oluyorum. 2 gol ve 3 asistim var. Sadece gollerle ve asistlerle rakamsal olarak değil sahadaki savaşma azmimle takıma destek olmak istiyorum. Sadece goller ve asistlerle değil geriye gelip top alarak, defansta takıma yardımcı olarak takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Takım için her şeyimi vereceğimi söylüyordum, bunu da sahada gösteriyorum."

Weghorst, bir basın mensubunun "Kariyerinde hiç böyle bir başlangıç yapmış mıydın?" sorusu üzerine şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Sanmıyorum çünkü ilk 4 haftada 5 gollük bir katkı verdiğim bir sezon başlangıcı olduğuna emin değilim. Tabii gol atmak istiyorum, bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli. Takımım için sahada olmak istiyorum. İyi adımlar atıyoruz, gelişen performansımız var ama yeterli değil. Daha iyiye gideceğiz."

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Wout Weghorst beşiktaş demir grup sivasspor futbol süperlig

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