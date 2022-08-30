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Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

30.08.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: "Büyük takım gibi mücadele ettik"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ilk yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini ve 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ismael, "İlk yarıda muhteşem bir performans sergiledik. Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Takımda büyük bir enerji vardı. Taraftardan aldığımız enerjiyle oynadık. Büyük takım gibi mücadele ettik. İkinci yarıda ise bazen kontrolü kaybettik. Oyun içinde kontrolü daha fazla elimizde tutmalıyız. Bu yönümüzü geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de görev yaptığı için transferde bu ülkeden tercihlerde bulunduklarını aktaran Fransız teknik adam, "Yaratmak istediğimiz profil buydu. İngiltere'de çalıştım. Sıcak temasım var. Beni tanıyan oyuncuları transfer ettik. Bu durum ikna kabiliyetimizi daha da kolaylaştırdı. Başkanımız ve Ceyhun Kazancı da harika işler çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru yolda olduklarına vurgu yapan Valerien Ismael, "Kadro derinliği her zaman lazım. Şu an iyiyiz. Ghezzal ve Josef de Souza'dan mahrumuz. Savunmada da oyuncularımız var. Kurallar da var. Doğru kombinasyonları yapmayı hedefliyoruz. Futbolcularımızı da geliştirmeye çalışıyoruz. Oyunun genelini geliştirme hedefindeyiz." diye konuştu.

Ismael, daha önce kendisiyle ilgili yapılan eleştirilerle ilgili bir soruyu, "29 yıldır futbolun içindeyim. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Konuşulanlara kulak tıkıyorum. İşim başarılı olmak. Başarılı olmayınca eve dönerim." şeklinde yanıtladı.

Valerien Ismael, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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Spor Toto Süper Lig Valerien Ismael beşiktaş

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