Beşiktaş son dakikada Cengiz Ünder'le altın buldu! Süper Lig'de haftanın maçı... Kırmızı kartlar, direkten dönen top ve son dakika golü

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir’i konuk etti. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Burak Kavuncu
El Bilal Toure

El Bilal Toure

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Süper Lig’de Beşiktaş evinde Başakşehir’i konuk etti. Maçın ikinci yarısında 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar, El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada Başakşehir'de O.Ba ve Beşiktaş'ta Orkun Kökçü kırmızı kart görerek maçtan atıldılar.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Salih, Orkun, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov

İLK DEVREDE DENGE BOZULMADI

Maçın ilk yarısında Beşiktaş daha atak oynayan takım olsa da golü bulamadı. 21. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Cerny’nin şutunun ardından Abraham yakın mesafeden topu auta gönderirken, bu atak ilk yarının en önemli atağı olarak göze çarptı.

DİREKTEN DÖNDÜ!

İkinci yarının 53. dakikadasında gelişen Beşiktaş atağında sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

BAŞAKŞEHİR GOLÜ BULDU

  1. dakikada Başakşehir korneri paslaşarak kullandı. Arka direğe doğru gönderilen topa ceza sahası içinde Shomurodov vurdu ve top ağlarla buluştu

BEŞİKTAŞ’TAN CEVAP GECİKMEDİ! TOURE İLK MAÇINDA GOLLE BULUŞTU

  1. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Cerny'nin topuk pasıyla sol çaprazda buluşan El Bilal Toure'nin uzak direğe doğru yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Bu golle birlikte yeni transfer El Bilal Toure ilk maçında ilk golünü attı.

CENGİZ ÜNDER ATTI GALİBİYET GELDİ

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta golünü attı!

SERGEN YALÇIN DOLMABAHÇE'YE DÖNDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul’daki ilk maçında Rams Başakşehir’i mağlup ederek 1386 gün sonra Dolmabahçe’ye galibiyetle döndü.

