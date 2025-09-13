Beşiktaş son dakikada Cengiz Ünder'le altın buldu! Süper Lig'de haftanın maçı... Kırmızı kartlar, direkten dönen top ve son dakika golü

Süper Lig’de Beşiktaş evinde Başakşehir’i konuk etti. Maçın ikinci yarısında 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar, El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada Başakşehir'de O.Ba ve Beşiktaş'ta Orkun Kökçü kırmızı kart görerek maçtan atıldılar.
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Salih, Orkun, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov
Maçın ilk yarısında Beşiktaş daha atak oynayan takım olsa da golü bulamadı. 21. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Cerny’nin şutunun ardından Abraham yakın mesafeden topu auta gönderirken, bu atak ilk yarının en önemli atağı olarak göze çarptı.
İkinci yarının 53. dakikadasında gelişen Beşiktaş atağında sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta golünü attı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul’daki ilk maçında Rams Başakşehir’i mağlup ederek 1386 gün sonra Dolmabahçe’ye galibiyetle döndü.
