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Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının muhtemel 11'leri

19.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Hedef mutlak galibiyet. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor geçeceğini söyledi ve ekledi: "Kazanmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bunun için de risk alacağız." İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının muhtemel 11'leri
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak. Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin , N'Sakala, Wellinton, Vida, Rosier, Pjanic, Josef, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Bragança, Palhinha, Porro, Santos, Sarabia, Nunes, Paulinho.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mehmet Topal ve N'Koudou'nun yanı sıra Atiba Hutchinson da bu maçta forma giyemeyecek.

Konuk ekip Sporting'in en önemli eksikliği kanat oyuncusu Bruno Tabata.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Vodafone

SAAT: 19.45

YAYIN: EXXEN

HAKEM: Slavko Vincic


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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