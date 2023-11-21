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Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden! Jean Onana, Yakup Arda Kılıç ve Milot Rashica...

21.11.2023 18:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Jean Onana, Yakup Arda Kılıç ve Milot Rashica'nın sakatlandığı duyuruldu. İşte detaylar...

Jean Onana

Jean Onana

KMR Kamerun
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Jean Onana, Yakup Arda Kılıç ve Milot Rashica'nın sakatlandığı duyuruldu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın Sakaryaspor ile oynadığı özel maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Yakup Arda Kılıç'ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Kosova milli takımının 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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