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Beşiktaş'ta 8 koronavirüs vakası

31.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımında 8 kişide koronavirüs tespit edildi.

Beşiktaş'ta 8 koronavirüs vakası

Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımında 4 basketbolcuda, 2 altyapı sporcusunda ve teknik ekipte bulunan 2 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcuları ile teknik ve idari ekibine, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı öncesi rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızla teknik ekibimizde yer alan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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