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Beşiktaş'ta Aboubakar krizi sürerken, bu kez Ruslar devreye girdi! 'Kadro dışı kaldıysa, bize verin'

14.12.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve zor günler geçiren Aboubakar için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Kamerunlu yıldız isim için Suudi Arabistan iddiası ortaya atılmıştı. Devre arasında Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, çok konuşulacak bir teklif de Rusya'dan geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve gerek performansı gerekse özel hayatıyla eleştirilerin hedefinde olan Vincent Aboubakar için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kamerunlu yıldızın adı son zamanlarda Suudi Arabistan ekipleriyle anılırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Buna göre Rus ekiplerinden Spartak Moskova, Siyah-Beyazlılar'da kadro dışı kalan Aboubakar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

ÇALIMALARA BAŞLADILAR

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Sport24'ün haberine göre, Rus ekibi Kamerunlu yıldızı transfer etmek için çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlı ekibin ne yönde karar vereceği şimdilik merak konusuyken bu konunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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