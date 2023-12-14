Beşiktaş'ta Aboubakar krizi sürerken, bu kez Ruslar devreye girdi! 'Kadro dışı kaldıysa, bize verin'

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve gerek performansı gerekse özel hayatıyla eleştirilerin hedefinde olan Vincent Aboubakar için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kamerunlu yıldızın adı son zamanlarda Suudi Arabistan ekipleriyle anılırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Buna göre Rus ekiplerinden Spartak Moskova, Siyah-Beyazlılar'da kadro dışı kalan Aboubakar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

ÇALIMALARA BAŞLADILAR

Sport24'ün haberine göre, Rus ekibi Kamerunlu yıldızı transfer etmek için çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlı ekibin ne yönde karar vereceği şimdilik merak konusuyken bu konunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





