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Beşiktaş'ta Aboubakar sürprizi! Yine mi gidiyor?

15.11.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad, Aboubakar ile ilgileniyor. Suudi Arabistan'a yeniden dönmeye sıcak bakan Aboubakar için Suudi kulübü serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar sürprizi! Yine mi gidiyor?
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad, Karim Benzema’nın yanında Aboubakar’ı düşünüyor. Ligde üst sıralar için bu hamleyi yapmak isteyen Al-Ittihad yetkilileri Aboubakar'ın menajeriyle doğrudan iletişime geçti.

6.5 MİLYON EURO

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Sözleşmesinde yer alan 6.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu ifade edilen Al-Ittihad'ın Aboubakar ile de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Suudi Arabistan'ı tanımasından dolayı bu hamleyi yapmak isteyen Al-Ittihad yetkilileri, kısa süre içinde resmi imzaları attırmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
aboubakar al ittihad beşiktaş Bakan ligde
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