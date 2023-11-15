Beşiktaş'ta Aboubakar sürprizi! Yine mi gidiyor?

Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad, Karim Benzema’nın yanında Aboubakar’ı düşünüyor. Ligde üst sıralar için bu hamleyi yapmak isteyen Al-Ittihad yetkilileri Aboubakar'ın menajeriyle doğrudan iletişime geçti.

6.5 MİLYON EURO

Sözleşmesinde yer alan 6.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu ifade edilen Al-Ittihad'ın Aboubakar ile de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Suudi Arabistan'ı tanımasından dolayı bu hamleyi yapmak isteyen Al-Ittihad yetkilileri, kısa süre içinde resmi imzaları attırmak istiyor.





