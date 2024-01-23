Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçına dakikalar kala sakatlık! Umut Meraş ilk 11'den çıkarıldı

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta mücadele öncesi kötü bir haber geldi.

ISINIRKEN SAKATLANDI

Siyah beyazlı takımda maç öncesi ısınan Umut Meraş, bacağında ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli sol bekin yerine Emrecan Terzi ilk 11'e dahil edildi.

YERİNE EMRECAN TERZİ...

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir." ifadeleri kullanıldı.







