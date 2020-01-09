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  4. Beşiktaş'ta Adem Ljajic korkuttu

Beşiktaş'ta Adem Ljajic korkuttu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, bu sabah yapılan antrenmanda çime takılarak düştü ve ayağını burktu. Yıldız futbolcu çalışmaya devam edemedi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic korkuttu

Beşiktaş'ın bu sabah yaptığı antrenmanda Adem Ljajic sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Antrenmanın son bölümünde gerçekleşen çift kale maç sırasında geriye doğru hamle yaptığı sırada çime takılan ve sol ayak bileği burkulan yıldız oyuncu bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Ljajic, sahadan yardım alarak çıktı.

İdmanı takip eden Asbaşkan Emre Kocadağ, Ljajic'in sahadan çıktığı sırada yanına giderek durumunu sordu. Adem Ljajic ise iyi olduğunu belirtirken otele gitti. Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak olan tetkiklerden sonra netlik kazanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adem Ljajic Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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