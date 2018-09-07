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Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

Gelen birçok cazip teklifi reddeden ve 'Burada mutluyum' diyen 33 yaşındaki tecrübeli sol bek, Beşiktaş'a 1+1 yıllık imza atmayı kabul etti.

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana çalışkanlığı ve profesyonelliği ile alkış toplayan Brezilyalı Adriano yuvada kalıyor. 33 yaşındaki sol bek yönetime, 'Burada olmaktan çok mutluyum. Futbol kariyerime siyah-beyazlı formayla nokta koymak istiyorum. Gerek taraftarlar, gerek takım arkadaşlım bana çok büyük destek veriyor. Siz de uygun görürseniz yeni sözleşmeye hazırım' mesajını verdi.

Beşiktaş'ın için Çin'i reddetti

Adriano'nun sıcak tavrına aynı şekilde yaklaşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 1+1 yıllık sözleşme konusunda olumlu yanut verdiği bildirildi. Türkiye'de kalmak için Çin ve Ortadoğu'dan gelen cazip teklifleri düşünmeden geri çeviren tecrübeli oyuncunun seçimin ardından yeni sözleşme imzalası bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Adriano'nun kalma kararına çok sevindiği öğrenildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig adriano

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