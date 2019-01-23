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Beşiktaş'ta Adriano gitti geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.01.2019 07:36 | Son Güncelleme

Son olarak teknik direktör Şenol Güneş'e Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Brezilyalı yıldız Adriano'nun teknik patron Güneş tarafından idmandan kovulduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta Adriano gitti geldi

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Quaresma kadar durumu belirsizliğini koruyan Ardiano ile ilgili de flaş bir detay ortaya çıktı. Son olarak teknik direktör Şenol Güneş'e Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Brezilyalı yıldız Adriano'nun teknik patron Güneş tarafından idmandan kovulduğu belirlendi.

Güneş'in bir süre önce tutum ve davranışlarından rahatsız olan Adriano'ya tercümanı aracılığı ile "Kafası başka yerde oyuncu istemiyorum" haber göndererek idmandan çıkarttığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun daha sonra ailesi ve menajeriyle konuştuktan sonra teknik direktör Şenol Güneş'e gelerek, "Hocam kararımı verdim kalıyorum" dediği bunun üzerine tekrar takıma döndüğü ifade edildi.

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Beşiktaş'ta Adriano konusunda yaşanan bu geişmeden kısa bir süre sonra teknik direktör Şenol Güneş'in transfer komitesiyle yaptığı görüşmede, Adriano'nun yine de kafası karışık olduğunu buna göre hazırlık yapılmasını isteği öğrenildi.

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