Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta sakatlanan Adriano, oyuna devam edemedi.
İkinci yarı başlamadan soyunma odasında ağrıları olduğunu teknik direktör Şenol Güneş'e ileten Adriano, yerini Necip Uysal'a bıraktı. Adriano'nun son durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
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