SPOR

Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor maçının devre arasında ağrıları olan Adriano ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta sakatlanan Adriano, oyuna devam edemedi.

İkinci yarı başlamadan soyunma odasında ağrıları olduğunu teknik direktör Şenol Güneş'e ileten Adriano, yerini Necip Uysal'a bıraktı. Adriano'nun son durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Loris Karius gidecek mi?Loris Karius gidecek mi?
Beşiktaş'ta 2 eksikBeşiktaş'ta 2 eksik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş adriano

En Çok Okunan Haberler

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Galatasaray'da bir devir sona eriyor

Galatasaray'da bir devir sona eriyor

Cenk Tosun'a kötü haber

Cenk Tosun'a kötü haber

Sezonu yeni rekorlarla tamamladı

Sezonu yeni rekorlarla tamamladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Loris Karius, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Loris Karius gidecek mi?

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş'ta 2 eksik

Beşiktaş'ın yeni hocası Lucescu olacak iddiası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Beşiktaş'ta mazbata töreni yapıldı

Orman mazbatasını aldı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in performansı tartışılıyor

Beşiktaş'ta Lens fiyaskosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.