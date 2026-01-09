Beşiktaş'ta alarm verildi! İlk uçakla apar topar İstanbul'a dönüyorlar

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısı öncesi Antalya’da sürdürdüğü kampı planlanandan erken noktalama kararı aldı. Siyah-beyazlılar, normal şartlarda 10 Ocak tarihinde sona erecek kampı, Steaua Bükreş ile oynanan hazırlık maçının ardından noktaladı.

İLK UÇAKLA DÖNÜYORLAR

Beşiktaş kafilesi, karşılaşmanın ardından saat 21.30’da İstanbul’a dönecek. Bu kararın alınmasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son hava durumu değerlendirmeleri etkili oldu.

Yapılan açıklamaya göre, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra ise kuvvetli fırtına (50-75 km/sa) ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UÇAK İNİŞ YAPAMAYABİLİR

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda aksama ve uçakların iniş yapamama ihtimalinin bulunması, siyah-beyazlı yönetimi önlem almaya yöneltti. Beşiktaş, yaşanabilecek olası ulaşım sorunlarını göz önünde bulundurarak Antalya kampını bir gün erken bitirme kararı aldı.