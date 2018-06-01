SPOR

Beşiktaş'ta altyapının başına Serkan Reçber getirildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta Serkan Reçber, futbol planlama-geliştirme, altyapı ve scouting departmanının başına getirildi

Beşiktaş'ta altyapının başına Serkan Reçber getirildi

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş’ta Serkan Reçber, futbol planlama-geliştirme, altyapı ve scouting departmanının başına getirildi.

Beşiktaş Futbol Akademisi Sportif Direktörü Gökhan Keskin’in görevine son verildi. 1984-1996 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen Gökhan Keskin, 2015’ten beri siyah-beyazlı kulüpte çalışıyordu.

Beşiktaş Futbol Planlama, Altyapı ve Oyuncu İzleme Bölümü'nün başına TRTSPOR’da yorumculuk yapan Serkan Reçber getirildi.

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Serkan Reçber Beşiktaş

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