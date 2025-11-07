Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor!

Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’dan özel uçakla Antalya’ya geldi. Teknik heyet ve futbolcular, havalimanından takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç cezası bulunan Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Rafa Silva ve Necip Uysal’ın yanı sıra Jonas Svensson da siyah-beyazlıların Antalya kafilesinde yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da cezası nedeniyle yarın takımının başında sahaya çıkamayacak.