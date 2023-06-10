Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! Bu ayrılığın arkasında yatan gerçeğin Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Bayram Bektaş, Beşiktaş'taki yardımcı antrenörlük görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Burak Yılmaz'ın bu göreve getirileceği için kulüpten ayrılan Bayram Bektaş için açıklama çok kısa süre içinde yapılacak.

BURAK YILMAZ BEŞİKTAŞ'A

Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, "Buraya Şenol Hocamın yanından geldim. Bizimle ilgili bazı düşünceleri vardır tabii ki ama bunu bizimle paylaşmadı. Biz beraber oluruz, olmayız ama onunla ilişkimiz devam eder. Diğer hocalarım da böyle. Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Şartlar oluşur ya da oluşmaz... Projenin önemli olduğunu söyledim. Proje için de sabır olması gerek. Olur olmaz hayırlısı." demişti.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



