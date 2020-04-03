Beşiktaş'ta ayrılık iddiası! Karius...

Beşiktaş’ın Alman kalecisine Bundesliga takımlarından Hertha Berlin talip oldu. Siyah-beyazlılar, Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Karius’un satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Yediği hata basit ve hatalı goller nedeniyle Beşiktaş taraftarına da saç baş yolduran 26 yaşındaki kaleci ile yola devam edilmemesi bekleniyor.

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, gelecek sezonun planlamasında kalesini Loris Karius’a emanet etmeye hazırlanıyor. BILD gazetesinin haberinde; Alman ekibinin transfer planlamasına erken başladığını ve problem yaşadığı kaleci pozisyonunda Loris Karius’u düşündüğünü yazdı. Haberin devamında; kalesini daha dinamik bir isme emanet etmek isteyen Hertha Berlin’in Alman bir kaleci aradığı ve Karius isminde hemfikir olunduğu ifade edildi.

Öte yandan İngiltere’den de talipleri olduğu iddia edilen Alman kalecinin sezon sonunda hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Loris Karius bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maça çıktı.

