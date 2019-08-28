SPOR

Beşiktaş'ta ayrılık! Quaresma Kasımpaşa ile görüşüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile ayrılık konusunda anlaşma zemini arayan Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor.

Beşiktaş'ta ayrılık! Quaresma Kasımpaşa ile görüşüyor

Sezona 3-0'lık Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynamıştı. Medel'i Bologna'ya gönderen siyah beyazlı yönetim Quaresma ile de yollarını ayırma kararı almış ve futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre Kasımpaşa, Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Portekizli yıldız Quaresma ile görüşmelere başladı.

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