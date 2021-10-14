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Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

14.10.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jeremain Lens'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens'in kontratını feshetme konusunda oyuncuyla anlaştı. 33 yaşındaki Jeremain Lens'in yeni adresi de belli oldu.

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Jeremain Lens'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jeremain Lens'in kontratını feshetme konusunda tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladı. Hollandalı futbolcunun sancılı geçen 4 yıllık Beşiktaş macerası böylece son buluyor.

YENİDEN FATİH KARAGÜMRÜK'E

Jeremain Lens'in Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Jeremain Lens, Karagümrük'e imza atmaya hazırlanıyor. Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezonun devre arasında da Jeremain Lens'i 6 aylığına kiralamıştı.

5,59 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Beşiktaş 2017-18 sezonu başında Jeremain Lens'i Sunderland'den 1,5 milyon euro karşılığında kiralamış bir sonraki sezon ise oyuncunun bonservisi için 4,09 milyon euro ödemişti.

102 MAÇTA 12 GOL, 20 ASİST

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 102 maça çıkan Jeremain Lens 12 gol, 20 asistlik performans sergiledi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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