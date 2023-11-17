Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat vaatlerini açıkladı

Hasan Arat, Beşiktaşlıların Yolu Lansmanı'nda vaatlerini duyurdu.

"Tüpraş gelirleri kırdırıldı. Aksine bir şey söyleyemediler. Bütün bu nedenlerle buradayım dedim. İşte bu yol Beşiktaşlıların yolu dedim. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedim. 3 Aralık'tan sonra hiç kimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamayacak."

"Beşiktaşlının oyunu kimse pazarlayamaz. Sendikaları, başka kulüp üyelerini üye yaparak Beşiktaş'ta seçim kazandılar. Gelin, kulübe sahip çıkın. Oyunuzu kullanın. Beşiktaşlılara kimse plazalardan kime oy vereceğini dikta edemez. Beşiktaşlılar bağımsızdır."

"Hazırladığımız projeler yılda 25 milyon dolar para getirecek. Bizim yönetimimizde Türkiye'nin en iyi finansman yöneticileri var. Projeler onlarla birlikte hazırlandı. Sizin de desteğinizle Beşiktaş'ın borcunu 4.5 yılda kapatacağız."

"Rıdvan Yılmaz, Emirhan ve Serdar Saatçi 10 milyon Euro'ya transfer oldu. Bugün Braga'da Serdar'ın piyasa değeri 40 milyon Euro oldu. 3 evladımız gitti. Onların yerine o paraya gelen oyuncu 90 dakika bile oynamadı. Biz bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz."







