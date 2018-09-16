Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman oyunu kullandı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Tek aday olan ve 1 numaralı sandıkta oy kullanan Başkan Orman, oyunu kullandığı sırada 'Muhalefete oy verdim' diyerek espri yaptı. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleşen oy verme işleminde Fikret Orman yoğun ilgiyle karşılaştı. Üyelerin fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı Beşiktaş Başkanı, o kullandıktan sonra da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ardından, yeni yönetimde yer alacak olan Serdal Adalı da oyunu kullandı.
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