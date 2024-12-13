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Beşiktaş'ta başkan kim olacak? Bir ismin adaylığı kesinleşti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.12.2024 19:37
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Beşiktaş'ta gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Sosyal medyadan açıklama yapan Serdal Adalı, "Beşiktaş Başkanlık makamına aday olabilmemiz için Genel Kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık" dedi.

Beşiktaş'ta başkan kim olacak? Bir ismin adaylığı kesinleşti

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, aday olabilmek için genel kurul üyelerinden alınması gereken imza sayısına ulaştığını açıkladı.

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"HİÇBİR BEŞİKTAŞLIYI MAHCUP ETMEYECEĞİZ"

Başkan adayı Serdal Adalı'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Başkanlık makamına aday olabilmemiz için Genel Kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık.

Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren tüm Genel Kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim.

Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş
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