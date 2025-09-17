SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı!

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı transfer dönemi, yeni sezon ve siyah beyazlı takıma dair açıklamalarda bulundu. Adalı, siyah beyazlıların yeni Futbol A Takım Genel Koordinatörünü de açıkladı.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı!
Burak Kavuncu
El Bilal Toure

El Bilal Toure

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş’ın geçirdiği transfer dönemine, yeni sezon çalışmalarına değinen Adalı, toplantıda siyah beyazlıların yeni Futbol A Takım Genel Koordinatörünü de açıkladı.

''20 OYUNCUYLA YOLLARIMIZI AYIRDIK!''

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber in getirildiğini açıkladı! 1

Serdal Adalı, "Futbol takımımızın neredeyse dağılmak üzere olduğu dönemde göreve geldik. O kadronun bizi hedeflere götüremeyeceği açıktı ve bu sezonun başında sıfırdan bir takım kurmak zorunda kaldık. Altyapıdan yetişen ve kiralık giden 5 oyuncumuzu ayrı tutarsak, performans veremeyen 20 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. İşe sıfırdan değil eksiden başladık." ifadelerini kullandı.

ARTHUR MASUAKU KONUSU...

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber in getirildiğini açıkladı! 2

Serdal Adalı, "Arthur Masuaku konusu... Sezon içinde istenmeyen adam ilan edilen oyuncu, gittikten sonra övgüler yağdırıldı. Masuaku'ya 1 yıllık garanti kontrat ve şartlarımıza uyacak bir maaş teklifinde bulunduk. Ama oyuncu ısrarla bizden en az 2 yıllık kontrat ve yüksek bir maaş talebinde bulundu. Talepleri bizim için çok fazlaydı. Bu nedenle yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

TAMMY ABRAHAM'IN SERBEST KALMA BEDELİ!

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber in getirildiğini açıkladı! 3

Serdal Adalı, "Tammy Abraham'ın serbest kalma bedeli 30 milyon euro. El Bilal Toure, 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İnisiyatif bizde. Opsiyon bedeli 15 milyon euro. Oyuncuyu alırsak, çıkış maddesini 40 milyon euro yapacağız." diye aktardı.

''CENGİZ ÜNDER'İ ISRARLA İSTEDİ''

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber in getirildiğini açıkladı! 4

Serdal Adalı, "Sergen Hoca'nın Cengiz Ünder'i büyük bir ısrarla istediğini hepimiz biliyoruz. Daha ilk maçında hocamızın dediği çıktı. En az hocamız kadar biz de Cengiz'e inandık." dedi.

''BONSERVİS REKORU KIRDIK!''

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber in getirildiğini açıkladı! 5

Serdal Adalı, "Gedson'u Spartak'a 26 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında gönderdik, sonraki satıştan da %10 pay var. Gedson Fernandes ile tarihimizin bonservis getiri rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı.

MUCI VE MUSRATI KONUSU

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber in getirildiğini açıkladı! 6

Serdal Adalı, "Muçi ve Musrati transferinde camianın bilmesi gereken çok önemli şeyler var. Denetleme kurulumuzun yaptığı araştırmalar neticesinde bu oyuncular için ödenecek bonservis bedelinin %60'ı temlik yöntemiyle yurtdışı finans kuruluşlarına devredildiği…'' dedi.

SOLSKJAER'İN GÖNDERİLMESİ

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber in getirildiğini açıkladı! 7

Soru: "Solskjaer ile yolları ayırma konusunda geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?"

Serdal Adalı, "Geç kaldık diyebileceğim kısım 1 hafta. İlk Lausanne maçından sonra ben zaten bunun kararını vermiştim. Hazırlık maçlarından sonra hocayı yollayıp tarihe geçmek çok doğru gelmedi…'' dedi.

SERKAN REÇBER BOMBASI!

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber in getirildiğini açıkladı! 8

Serdal Adalı, ‘‘Serkan Reçber ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek.’’ Dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'in son durumu belli oldu!Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'in son durumu belli oldu!
Yunan basketbolcudan bir flaş hareket daha!Yunan basketbolcudan bir flaş hareket daha!
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Gedson Fernandes Serdal Adalı Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş masuaku Al Musrati Tammy Abraham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.