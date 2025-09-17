Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu! Futbol A Takım Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı!

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş’ın geçirdiği transfer dönemine, yeni sezon çalışmalarına değinen Adalı, toplantıda siyah beyazlıların yeni Futbol A Takım Genel Koordinatörünü de açıkladı.

''20 OYUNCUYLA YOLLARIMIZI AYIRDIK!''

Serdal Adalı, "Futbol takımımızın neredeyse dağılmak üzere olduğu dönemde göreve geldik. O kadronun bizi hedeflere götüremeyeceği açıktı ve bu sezonun başında sıfırdan bir takım kurmak zorunda kaldık. Altyapıdan yetişen ve kiralık giden 5 oyuncumuzu ayrı tutarsak, performans veremeyen 20 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. İşe sıfırdan değil eksiden başladık." ifadelerini kullandı.

ARTHUR MASUAKU KONUSU...

Serdal Adalı, "Arthur Masuaku konusu... Sezon içinde istenmeyen adam ilan edilen oyuncu, gittikten sonra övgüler yağdırıldı. Masuaku'ya 1 yıllık garanti kontrat ve şartlarımıza uyacak bir maaş teklifinde bulunduk. Ama oyuncu ısrarla bizden en az 2 yıllık kontrat ve yüksek bir maaş talebinde bulundu. Talepleri bizim için çok fazlaydı. Bu nedenle yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

TAMMY ABRAHAM'IN SERBEST KALMA BEDELİ!

Serdal Adalı, "Tammy Abraham'ın serbest kalma bedeli 30 milyon euro. El Bilal Toure, 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İnisiyatif bizde. Opsiyon bedeli 15 milyon euro. Oyuncuyu alırsak, çıkış maddesini 40 milyon euro yapacağız." diye aktardı.

''CENGİZ ÜNDER'İ ISRARLA İSTEDİ''

Serdal Adalı, "Sergen Hoca'nın Cengiz Ünder'i büyük bir ısrarla istediğini hepimiz biliyoruz. Daha ilk maçında hocamızın dediği çıktı. En az hocamız kadar biz de Cengiz'e inandık." dedi.

''BONSERVİS REKORU KIRDIK!''

Serdal Adalı, "Gedson'u Spartak'a 26 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında gönderdik, sonraki satıştan da %10 pay var. Gedson Fernandes ile tarihimizin bonservis getiri rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı.

MUCI VE MUSRATI KONUSU

Serdal Adalı, "Muçi ve Musrati transferinde camianın bilmesi gereken çok önemli şeyler var. Denetleme kurulumuzun yaptığı araştırmalar neticesinde bu oyuncular için ödenecek bonservis bedelinin %60'ı temlik yöntemiyle yurtdışı finans kuruluşlarına devredildiği…'' dedi.

SOLSKJAER'İN GÖNDERİLMESİ

Soru: "Solskjaer ile yolları ayırma konusunda geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?"

Serdal Adalı, "Geç kaldık diyebileceğim kısım 1 hafta. İlk Lausanne maçından sonra ben zaten bunun kararını vermiştim. Hazırlık maçlarından sonra hocayı yollayıp tarihe geçmek çok doğru gelmedi…'' dedi.

SERKAN REÇBER BOMBASI!

Serdal Adalı, ‘‘Serkan Reçber ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik heyetimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek.’’ Dedi.