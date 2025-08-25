SPOR

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Kenny Arroyo için gelen teklifi reddetti!

Beşiktaş'ta genç oyuncu Kenny Arroya için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Brezilya ekibi Cruzeiro'nun yaptığı teklif Başkan Serdal Adalı tarafından reddedildi.

Keny Arroyo

Keny Arroyo

EKV Ekvador
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

DHA'dan Ali Danaş imzalı haberde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kenny Arroyo için gelen 7,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

CRUZEIRO TEKLİF YAPTI!

Siyah-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi. Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti. Bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.

PERFORMANSI

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kenny Arroyo geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 12 karşılaşmada 2 gol kaydederek takımına destek sağladı.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

