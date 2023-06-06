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Beşiktaş'ta bir devrin sonu: Atiba Hutchinson Siyah-Beyazlılar'a gözyaşlarıyla veda etti!

06.06.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yıldır forma giyen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlı takıma düzenlenen veda organizasyonuyla veda etti. Tecrübeli oyuncu gerçekleştirilen veda töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Siyah-beyazlılarda her zaman evinde gibi hissettiğini belirten Kanadalı oyuncu, "Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım" dedi.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu: Atiba Hutchinson Siyah-Beyazlılar'a gözyaşlarıyla veda etti!
Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

KAN Kanada
Yaş: 40 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Atiba Hutchinson için BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenlendi.

HEM AĞLADI HEM AĞLATTI!

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Takıma hitaben yaptığı veda konuşmasında Atiba, “Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer."

"MİNNETTARIM"

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"Emre Kocadağ’a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım" şeklinde konuştu.

YÖNETİMDEN TEŞEKKÜR

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli personel; 2013-2014 sezonundan bu yana forma giyen, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Atiba Hutchinson’a emekleri için teşekkür ettiler ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilediler.


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