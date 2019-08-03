SPOR

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi! Hasteneye götürüldü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu sabah kontrol için hastaneye götürüldü.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi! Hasteneye götürüldü

Udinese ile dün oynanan hazırlık maçının ardından ayağında ağrı hisseden Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu sabah kontrol için hastaneye götürüldü.

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı. Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerden sonra beli olacak.

MEDEL DE TEDAVİ OLUYOR

Öte yandan yine dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gary Medel'in kasıklarında çekme olduğu öğrenilirken, futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Beşiktaş'tan transfer bombasıBeşiktaş'tan transfer bombası
Kartal'ı Udinese avladıKartal'ı Udinese avladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak yılmaz Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Romelu Lukaku, Juventus yolunda

Romelu Lukaku, Juventus yolunda

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Lionel Messi'ye 3 ay men cezası

Lionel Messi'ye 3 ay men cezası

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş'tan gece yarısı transferi

Beşiktaş'tan gece yarısı transferi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beşiktaş'ın yeni formaları ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni formaları ortaya çıktı

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi! Hasteneye götürüldü

Burak Yılmaz hastaneye götürüldü

Umut Meraş, Beşiktaş’a doğru

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş 0 - 2 Udinese

Kartal'ı Udinese avladı

Beşiktaş'ta, Ljajic ve Dorukhan'da kas zorlanması

Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

Fikret Orman'dan Orhan Ak açıklaması: Pırıl pırıl bir genç

Fikret Orman'dan Orhan Ak açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.