Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi! Hasteneye götürüldü

Udinese ile dün oynanan hazırlık maçının ardından ayağında ağrı hisseden Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, bu sabah kontrol için hastaneye götürüldü.
Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı. Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerden sonra beli olacak.
MEDEL DE TEDAVİ OLUYOR
Öte yandan yine dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gary Medel'in kasıklarında çekme olduğu öğrenilirken, futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı
Emre Mor'dan taraftara mesaj
Kartal'ı Udinese avladı
Trabzonspor transferi resmen duyurdu
Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı
Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı
River'ın yeni sponsoru THY
İşte Trabzon'un golcüsü
Emre Akbaba heyecanlandırdı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Dani Alves'in yeni takımı belli oldu
Milan'a Portekizli golcü
Sivas'ın rakibi F.Bahçe
Audi Kupası'nda şampiyon Tottenham
Bursaspor Altay'ı devirdi
Eskişehir'de isyan! Antrenmana çıkmadılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum