Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek

Tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz takımla antrenmanlara başladı.Derbi öncesi ilk kez takımla çalışıyor. Sağlık ekibinin Burak Yılmaz'ı Fenerbahçe maçı yetiştirmek için çok çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Burak Yılmaz'ın da ne pahasına olursa olsun Fenerbahçe karşısında oynamak istediği öğrenildi.
Burak, ağrıları artmazsa, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
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