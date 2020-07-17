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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.07.2020 18:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisi öncesi takımla antrenmanlara başladı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek

Tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz takımla antrenmanlara başladı.Derbi öncesi ilk kez takımla çalışıyor. Sağlık ekibinin Burak Yılmaz'ı Fenerbahçe maçı yetiştirmek için çok çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Burak Yılmaz'ın da ne pahasına olursa olsun Fenerbahçe karşısında oynamak istediği öğrenildi.

AĞRILARI ARTMAZSA 11'DE OLACAK

Burak, ağrıları artmazsa, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

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