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  4. Beşiktaş'ta büyük şok! Hakem kart bile vermemişti ama Hadziahmetovic sezonu kapattı

Beşiktaş'ta büyük şok! Hakem kart bile vermemişti ama Hadziahmetovic sezonu kapattı

14.01.2024 17:45 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın dünkü maçta sakatlık yaşayan Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapattığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta büyük şok! Hakem kart bile vermemişti ama Hadziahmetovic sezonu kapattı
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Siyah-beyazlı kulüp, Fatih Karagümrük maçının 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyundan alınan Amir Hadziahmetovic’in yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını açıkladı.

SEZONU KAPATTI

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Edinilen bilgiye göre uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 26 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı.

HAKEM KART BİLE VERMEMİŞTİ

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Fatih Karagümrük maçında yapılan sert faul sonrası yerde kalan Hadziahmetovic'in pozisyonuna maçın hakemi Mert Güzenge sarı kart bile vermemişti...

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