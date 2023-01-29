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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sözleşmesi devre dışı! Siyah-beyazlı yönetimden flaş hamle

29.01.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Alanyaspor maçında attığı golle tarihi bir unvana sahip olmuştu. Milli futbolcu bu sezon ligdeki gol sayısını 8’e, Vodafone Park’taki gol sayısını ise 32'ye yükselterek bu stadyumda skor katkısı yapan en golcü oyuncu unvanını ele geçirmişti. Beşiktaş yönetiminden Cenk Tosun'un artan performansı sonrası flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sözleşmesi devre dışı! Siyah-beyazlı yönetimden flaş hamle
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun rüzgarı esiyor. Şenol Güneş'in takımın başına geçtiği günden beri neredeyse her maç gol atan milli forvet için sözleşme konusu gündeme geldi. Beşiktaş, Cenk Tosun'un 1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyonu devre dışı bırakmaya karar verdi.

DEVRE DIŞI BIRAKILIP YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

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Beşiktaş, Cenk Tosun'un 1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyonu devre dışı bırakma kararı aldı. Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un kontratını 2 yıl daha uzatıp mali açıdan da iyileştirme yapacak.

BEŞİKTAŞ'TAN EVERTON'A TRANSFER OLMUŞTU

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5 Ocak 2018 tarihinde 22.5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle İngiltere'nin Everton kulübünün yolunu tutan Cenk Tosun, Premier Lig'de istediği performansı sergileyememiş ve bu sezonun başında 3. kez Beşiktaş'a dönmüştü.

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