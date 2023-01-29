Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sözleşmesi devre dışı! Siyah-beyazlı yönetimden flaş hamle

Beşiktaş'ta Cenk Tosun rüzgarı esiyor. Şenol Güneş'in takımın başına geçtiği günden beri neredeyse her maç gol atan milli forvet için sözleşme konusu gündeme geldi. Beşiktaş, Cenk Tosun'un 1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyonu devre dışı bırakmaya karar verdi.

DEVRE DIŞI BIRAKILIP YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Beşiktaş, Cenk Tosun'un 1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyonu devre dışı bırakma kararı aldı. Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un kontratını 2 yıl daha uzatıp mali açıdan da iyileştirme yapacak.

BEŞİKTAŞ'TAN EVERTON'A TRANSFER OLMUŞTU

5 Ocak 2018 tarihinde 22.5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle İngiltere'nin Everton kulübünün yolunu tutan Cenk Tosun, Premier Lig'de istediği performansı sergileyememiş ve bu sezonun başında 3. kez Beşiktaş'a dönmüştü.

