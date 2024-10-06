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Beşiktaş'ta Cıro Immobile yine attı! Trendyol Süper Lig'de 7 yıl sonra bir ilki başardı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 20:26
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Fk ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede penaltıdan ilk golü kaydeden Ciro Immobile, Adis Jahovic'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk 7 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılaşmada penaltıdan gol bulan siyah - beyazlıların İtalyan gölcüsü Ciro Immobile, 7 yıl sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.

7 MAÇTA 7 GOL

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Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta penaltıdan fileleri havalandıran Immobile, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu.

ADIS JAHOVIC'DEN SONRA BİR İLK

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Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.

BU SEZON IMMOBILE

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34 yaşındaki golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile beşiktaş
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