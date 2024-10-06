Beşiktaş'ta Cıro Immobile yine attı! Trendyol Süper Lig'de 7 yıl sonra bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılaşmada penaltıdan gol bulan siyah - beyazlıların İtalyan gölcüsü Ciro Immobile, 7 yıl sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta penaltıdan fileleri havalandıran Immobile, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu.
Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.
34 yaşındaki golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.