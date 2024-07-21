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Beşiktaş'ta Daniel Amartey krizi! Kendisi için ayarlanan uçağa binmedi... "Gitmek istemiyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 16:51
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Yapılacak transferler için kadroda yer açmak isteyen Beşiktaş'ta süre bulamayan isimlerle yollar ayrılmak istenirken, bu isimlerden Daniel Amartey ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Daniel Amartey krizi! Kendisi için ayarlanan uçağa binmedi... "Gitmek istemiyorum"
Daniel Amartey

Daniel Amartey

GNA Gana
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan kiralama teklifi geldi. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 1.8 milyon euro olan maaşını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacaktı.

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UÇAĞA BİNMEDİ! "GİTMEK İSTEMİYORUM"

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Hatta söz konusu kulüp, Amartey'e özel uçak bile hazırladı. Amartey ise uçağa binmedi ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini söyledi.

HÜSEYİN YÜCEL: ZORLAYACAĞIZ

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey için geçtiğimiz günlerde, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.

Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız" sözlerini kullanmıştı.

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