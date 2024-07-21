Beşiktaş'ta Daniel Amartey krizi! Kendisi için ayarlanan uçağa binmedi... "Gitmek istemiyorum"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan kiralama teklifi geldi. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 1.8 milyon euro olan maaşını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacaktı.

UÇAĞA BİNMEDİ! "GİTMEK İSTEMİYORUM"

Hatta söz konusu kulüp, Amartey'e özel uçak bile hazırladı. Amartey ise uçağa binmedi ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini söyledi.

HÜSEYİN YÜCEL: ZORLAYACAĞIZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey için geçtiğimiz günlerde, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.

Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız" sözlerini kullanmıştı.